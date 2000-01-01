26.10 21:55 MIGnews.com

В Иерусалиме впервые вручили "Знаки почёта" репатриантам

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На торжественной церемонии в честь праздника День Алии, прошедшей 25 октября в международном Центре конгрессов "Биньяней а-Ума" в Иерусалиме, впервые были вручены награды "Знак почёта" репатриантам, которые внесли особый вклад в развитие израильского общества и страны в целом.В начале 2017 года министерство алии и интеграции приняло решение награждать "Знаком почёта" ("Маген а-хокара") репатриантов за выдающиеся заслуги перед израильским обществом в медицине, науке, общественной деятельности, спорте и др. областях. Из 80 претендентов, подавших до 13 августа 2017 года документы на соискание "Знака почёта", специальная отборочная комиссия под председательством Дорит Голендер (экс-посол Израиля в России, а ныне – вице-президент фонда "Генезис" по развитию внешних связей) выбрала первых трех лауреатов, которым 25 октября, в День Алии, министр алии и интеграции Софа Ландвер лично вручила "Знаки почёта".Лауреатами "Знака почёта" в 2017 году стали: адвокат Авива Сильверман, – основатель и генеральный директор Ассоциации "Авив" для переживших Холокост; Даниэль Аарон - генеральный директор и основатель ассоциации "Старший брат для солдат-одиночек" и профессор Чарльз Спрунг - учёный-клиницист, занимающийся патофизиологией заболеваний, их лечением и решением этических проблем, касающихся тяжелобольных.Авива Сильверман, репатриировавшаяся в Израиль из Швейцарии, в 1994 году начала работать волонтером в доме престарелых "Монтефиори" в Петах-Тикве, где и узнала, как бюрократия усложняет пережившим Холокост путь к реализации их прав. С тех пор Авива Сильверман неустанно трудится, помогая пережившим Холокост реализовывать их права. Став специалистом в области прав переживших Катастрофу, Авива Сильверман уже многие годы занимается вопросом доступности этой важной информации, взаимодействуя с законодателями и правительственными инстанциями, и предоставляет индивидуальную помощь тысячам переживших Холокост, оказывая безвозмездную юридическую помощь и помогая реализовывать их права.Даниэль Аарон репатриировался в Израиль в 1989 году в возрасте 6 лет, вместе с матерью. Является генеральным директором и основателем ассоциации "Старший брат для солдат-одиночек», которая оказывает помощь солдатам-одиночкам срочной службы (в большинстве своем – новым репатриантам из 75 стран). Волонтеры ассоциации, которые сами являются солдатами-одиночками, предварительно проходят тщательный отбор и специальную подготовку. Они всегда рядом, всегда готовы выслушать, подставить плечо и прийти на помощь. С момента основания Ассоциации в 2010-м году, около 8000 волонтеров и одиноких солдат принимали активное участие в ее деятельности. За прошедшие годы Ассоциация существенно расширила рамки своей деятельности, добавив целый комплекс мер по оказанию помощи до и после завершения срочной службы, включая помощь в трудоустройстве, помощь на подготовительных курсах для поступления в вузы после демобилизации и многое другое.Профессор Чарльз Спрунг репатриировался в Израиль из США в 1990 году. Став председателем Израильского объединения интенсивной терапии, способствовал признанию интенсивной терапии как специальности, и израильских врачей как специалистов в этой области. Являясь председателем научно-медицинской подкомиссии по закону об умирающих больных и членом национальной комиссии по этике, он помог усовершенствовать уход за неизлечимо больными во всеизраильском масштабе. Профессор Спрунг спас жизнь сотням израильтян и оказал помощь многим пострадавшим от террора и их родным. Играл основную роль в исследованиях, проводимых Министерством здравоохранения и посвященных критериям направления пациентов на интенсивную терапию, доказал факт серьезного дефицита койко-мест в отделениях интенсивной терапии в Израиле. Его работы и статьи изменили рекомендуемые методы работы в медицине, как в Израиле, так и во всем мире в целом.Вручая награды первым лауреатам, министр Софа Ландвер сказала: "Знак почёта" - это признание заслуг репатриантов, награда, учреждённая министерством алии и интеграции в этом году и приуроченная ко Дню Алии. Наши лауреаты представляют разные общины и волны репатриации, но все они добились выдающихся результатов на своём поприще и внесли существенный вклад в развитие израильской науки и общества. Дорогие лауреаты, я горжусь вами! Вас смело можно назвать первопроходцами в своей области, и я желаю вам дальнейших успехов в вашей важной и благородной деятельности на благо страны!"