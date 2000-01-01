26.10 22:02 MIGnews.com

Археологи обнаружили самую древнею жертву цунами

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Палеонтологи исследовали найденный в городе Аитапе в Папуа – Новой Гвинее крупный обломок черепа возрастом 6000 лет и пришли к выводу, что его обладатель, очевидно, погиб во время цунами. Это самые древние останки жертвы цунами, известные на сегодняшний день. К такому выводу пришла международная группа исследователей под руководством Джеймса Гоффа (James Goff) из Университета Нового Южного Уэльса в Австралии.Обнаруженные останки на сегодняшний день являются самым древним свидетельством гибели человека от морского стихийного бедствия. Статью об уникальной находке ученые опубликовали в журнале PLOS ONE, передает в четверг, 26 октября "Лента.ру".Череп в 1929 году нашел австралийский геолог Пол Хоссфилд на расстоянии 12 километров от линии берега, на высоте примерно 50 метров выше уровня моря.Поначалу считалось, что он принадлежал человеку, жившему в позднем плейстоцене (200-10 тысяч лет назад). Однако результаты радиоуглеродного анализа показали, что останки были не такими древними — их возраст достигал лишь несколько тысяч лет.Ученые посетили место находки и взяли пробы почвы. Анализ выявил содержание в них остатков одноклеточных организмов — диатомовых водорослей. Они заключены в "панцирь" из диоксида кремния, который сохраняется в отложениях после смерти организма."В отложениях содержатся диатомовые водоросли, которые попали туда с океаническими волнами, сильными настолько, что они смогли повредить их панцири", – поясняет исследователь Марк Голитко из университета Нотр-Дам в США.По расчетам ученых, в регионе произошло цунами, по силе равное тому, что было в Папуа – Новой Гвинее в 1998 году. Тогда землетрясение привело к появлению волн высотой в 15 м. Тысячи жителей остались без крова, боле 2000 человек погибли.