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Кадр из Youtube 26.12 11:45   MIGnews.com

Скончался один из создателей рунета Валерий Бардин

В Москве умер один из основателей российского сегмента интернета Валерий Бардин, сообщает ТАСС.

Сообщается, что о смерти программиста рассказала его супруга. По ее словам, 63-летний Бардин скончался из-за длительного онкологического заболевания.

Усопший был сотрудником в Институте атомной энергии имени И.В. Курчатова, где и была создана в конце 80-х компьютерная сеть, которую позднее подключили к мировому сегменту. Бардин регулярно принимал участие в разработке проектов, связанных с компьютерными сетями и информационными технологиями. Он является одним из создателей советской операционной системы "ДЕМОС", а также был учредителем первого сетевого издания "Национальная служба новостей". При этом, был руководителем Национальной электронной библиотеки, аналитической базы данных "Интегриум", центра маркетинговых исследований "ИнфоСкан" и программы RelTeam.

Как отмечает агентство, Бардин и значительно упростил им работу, создав систему, определяющую тематику материалов с помощью искусственного интеллекта.
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