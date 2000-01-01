26.12 16:10 MIGnews.com

Израиль: провальные результаты адвокатских экзаменов

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Израильская Ассоциация Адвокатов опубликовала результаты экзаменов на получение лицензии адвоката, прошедшие две недели назад.66% кандидатов экзамены провалили. Речь идет о худшем итоге в истории государства.Экзамен длился весь день - с утра и до раннего вечера. В нем принимали участие 2533 кандидатов, из них только половина - впервые.Сдававшие экзамены обвинили организаторов в том, что не было выделено достаточно времени для решения сложных юридических проблем, которые в отведенное время не смогли бы решить и лучшие специалисты.Также сообщается о том, что среди сдавших экзамен большую часть - 75% составляют выпускники университетов, и лишь 25% - выпускники колледжей. Больше всего среди кандидатов было выпускников академического колледжа Оно - но лишь 22% из них сдали экзамен. Лучше всего сдали экзамен студенты университета Тель-Авива (81%), Иерусалима (80%) и Университета Бар-Илан (69%).