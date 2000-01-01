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Умер народный артист России и композитор Владимир Шаинский 26.12 15:19   MIGnews.com

Умер народный артист России и композитор Владимир Шаинский

Умер народный артист России и композитор Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал "Культура", ссылаясь на его близких.

Усопший получил известность благодаря своим песням, написанным к мультфильмам "Антошка", "Катерок", "Приключения Незнайки и его друзей", "Аврора", "Крошка Енот", "Мама для мамонтенка", "Чебурашка и крокодил Гена", "Песня о дружбе", "38 попугаев", "Трям! Здравствуйте", "Мама для мамонтенка".

Шаинский родился 12 декабря 1925 года в Киеве. До 1943 года осваивал скрипку: сперва в музыкальной школе-десятилетке при Киевской консерватории, а после начала войны продолжил учебу в Ташкентской консерватории. А 1943 года его призвали в советскую армию, где он служил в полку связи в Средней Азии. В это время начал первые попытки написания музыки.

По окончанию войны Владимир Шаинский поступил в МГК имени П.И. Чайковского на оркестровый факультет. С 1949 по 1952 год работал в оркестре Леонида Утесова. Вскоре начал преподавать в классе скрипки в музыкальной школе, где он проработал около 2 лет. А уже с 1954 по 1962 годы работал оркестровщиком, композитором и музыкальным руководителем различных эстрадных оркестров.

Также получил диплом композитора в Бакинской консерватории имени У. А. Г. Гаджибекова. За свою жизнь он успел прожить как минимум в трех странах – Израиль, США и Россия и имел два гражданства: российское и израильское.

По неофициальным данным скончался от рака желудка.
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