Посол Израиля в Новой Зеландии устроит ликбез поп-звезде
Посол Израиля в Новой Зеландии Ицхак Герберг пригласил поп-певицу Lorde на "дружескую встречу", на которой собирается обсудить с ней две темы: "единственную демократию Ближнего Востока – Израиль" и ненавистническую повестку дня антиизраильского движения BDS.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил пресс-секретарь МИД Еврейского государства Эммануэль Нахшон.
Напомним, на прошлой неделе звезда отменила свое выступление в Израиле, которое должно было состояться 5 июня следующего года в Тель-Авиве. Поводом для такого решения послужило давление со стороны активистов Boycott, Divestment and Sanctions.
В опубликованном заявлении 21-летнии звезда назвала такое решение "правильным".
"Я горжусь тем, что являюсь проинформированной молодой гражданкой, что я много прочитала и ознакомилась со множеством мнений, прежде чем решиться объявить о шоу в Тель-Авиве. Но я не слишком горжусь тем, что не сделала по этому поводу верного заявления. Я в течение многих лет мечтала посетить эту прекрасную часть мира, и теперь действительно сожалею, отменив обещание сыграть для вас. Надеюсь, однажды мы танцуем все вместе", - заявила Lorde.