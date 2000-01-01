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Замужние люди счастливее холостых | Фото: Thinkstock27.12 03:13   MIGnews.com

Замужние счастливее холостых

Женатые или живущие со своими партнерами люди, как правило, испытывают большее удовлетворение от жизни, чем одиночки. К такому выводу пришли канадские ученые.

В статье для журнале Journal of Happiness Studies ученые из Ванкуверской экономической школы проанализировали две базы данных, где приводятся сведения об уровне морально-психического состояния граждан Великобритании. Первая база, British Household Panel Survey, содержит информацию о семейном положении 30 тысяч людей и их субъективной оценке собственного статуса. Во второй базе, UK APS, указаны схожие факты о еще 350 тысячах британцев.

Изучив базы данных, исследователи констатировали высокий уровень удовлетворенности жизнью у женатых людей. Хотя со временем положительный эффект от брака сходит на нет, женатые британцы все равно чувствуют себя счастливее одиноких.

Примечательно, что предпосылкой к удачному браку также является высокий уровень довольства жизнью.
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