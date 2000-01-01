26.12 09:07 MIGnews.com

Певица Лорд отменила концерт в Израиле

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Новозеландская поп-исполнительница Лорд отменила свое выступление в Израиле, не выдержав давления со стороны активистов антиизраильского движения BDS. Отмечается, что концерт 21-летней певицы был запланирован на июнь 2018 года.Однако организаторы мероприятия сообщили, что деньги за приобретенные билеты вернут покупателям в течение двух недель.По сообщениям СМИ, в конце прошлой недели Лорд подверглась нападкам со стороны активистов BDS в микроблоге Twitter. После этого, певица сообщила на своей странице о том, что намерена ознакомиться с ситуацией на Ближнем Востоке и принять окончательное решение.В итоге Лорд отменила свое выступление в Израиле.