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flickr/Constanza.CH 26.12 09:07   MIGnews.com

Певица Лорд отменила концерт в Израиле

Новозеландская поп-исполнительница Лорд отменила свое выступление в Израиле, не выдержав давления со стороны активистов антиизраильского движения BDS. Отмечается, что концерт 21-летней певицы был запланирован на июнь 2018 года.

Однако организаторы мероприятия сообщили, что деньги за приобретенные билеты вернут покупателям в течение двух недель.

По сообщениям СМИ, в конце прошлой недели Лорд подверглась нападкам со стороны активистов BDS в микроблоге Twitter. После этого, певица сообщила на своей странице о том, что намерена ознакомиться с ситуацией на Ближнем Востоке и принять окончательное решение.

В итоге Лорд отменила свое выступление в Израиле.
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