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Сооснователь Apple перенервничал и продал все биткоины 27.01 14:59   MIGnews.com

Сооснователь Apple перенервничал и продал все биткоины

Сооснователь компании Apple Стив Возняк продал все свои биткоины, потому что устал нервничать из-за их нестабильного курса.

Об этом он рассказал на бизнес-форуме в Стокгольме, сообщает Business Insider.

По его словам, он приобрел криптовалюту летом 2017 года, когда она стоила 700 долларов за единицу. Сколько именно биткоинов купил Возняк, не уточняется. Решение об их продаже он принял еще в середине декабря, когда курс криптовалюты почти достиг рекордной отметки в 20 тысяч долларов.

Программист пояснил, что покупал биткоины просто ради эксперимента.

Возняк добавил, что для него счастье — это не иметь поводов для беспокойства, поэтому он продал все биткоины и избавился от этого.
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