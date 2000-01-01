Ученые нашли универсальный язык общения

Универсальным средством общения для всего человечества можно считать музыку.
К такому выводу пришли американские ученые из Гарвардского университета, опубликовав результаты исследования в Current Biology.
К своей работе исследователи привлекли 750 интернет-пользователей из 60 стран мира. Испытуемым предлагали послушать музыкальные отрывки из случайным образом выбранных композиций. В предлагаемые наборы вошли произведения множества народов и культур.
Людям предлагали ответить на вопрос, к какому жанру (песне, танцу, колыбельной) принадлежит та или иная композиция и рассказать о своих эмоциях. Хоть люди и не знали страны происхождения большинства мелодий, их характер и жанр они определяли весьма точно.
"Это значит, что в изученных нами культурах песни для танцев и спиритических ритуалов имеют достаточно общих черт, чтобы универсальными считались не только сами мелодии, но и способ их исполнения", — пояснил один из авторов исследования, когнитивный психолог Сэмюэл Мер.