28.01 03:22 MIGnews.com

В зоопарке Парижа из вольера сбежали 52 бабуина

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В пятницу, 26 января, из Венсенского зоопарка в Париже из вольера сбежали четыре бабуина. Работу зверинца сразу же приостановили для посетителей – ради их безопасности.Об этом в субботу, 27 января The Local.Утром один из сотрудников зоопарка сообщил о сбежавшем из вольера животных. На место прибыли около сорока полицейских и спасателей, вооруженных специальными ружьями со снотворным.При этом посетителей эвакуировали, а сам зоопарк закрыли. К концу пятницы удалось поймать всех обезьян, отмечает издание.По словам представителей зоопарка, ни один бабуин не был в зоне, открытой для посетителей, и пострадавших нет.Как именно животные выбрались из вольера, неизвестно, уточняет издание.