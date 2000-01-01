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В зоопарке Парижа из вольера сбежали 52 бабуина | Фото:28.01 03:22   MIGnews.com

В зоопарке Парижа из вольера сбежали 52 бабуина

В пятницу, 26 января, из Венсенского зоопарка в Париже из вольера сбежали четыре бабуина. Работу зверинца сразу же приостановили для посетителей – ради их безопасности.

Об этом в субботу, 27 января The Local.

Утром один из сотрудников зоопарка сообщил о сбежавшем из вольера животных. На место прибыли около сорока полицейских и спасателей, вооруженных специальными ружьями со снотворным.

При этом посетителей эвакуировали, а сам зоопарк закрыли. К концу пятницы удалось поймать всех обезьян, отмечает издание.

По словам представителей зоопарка, ни один бабуин не был в зоне, открытой для посетителей, и пострадавших нет.

Как именно животные выбрались из вольера, неизвестно, уточняет издание.
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