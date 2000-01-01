28.01 04:37 MIGnews.com

Толпа избила нигерийца за превращение человека в козла

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Полиция нигерийского штата Риверс расследует дело об избиении 36-летнего мужчины, которого нападавшие заподозрили в колдовстве.Об этом в субботу, 27 января сообщает местное издание Daily Post.Местные жители решили напасть на мужчину из-за того, что за ним всюду следовал черный козел. Они посчитали, что животное раньше было "человеком", отмечает издание.Толпа чуть не убила несчастного, заподозрив, что тот превратил человека в черного козла. Удары мужчине наносили до тех пор, пока он не упал без сознания, пишет газета.На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину в бессознательном состоянии, козла и двух нападавших отвезли в полицейский участок.Очнувшись, мужчина рассказал стражам порядка, что животное принадлежит ему и оно никогда не было человеком."Я был удивлен, что люди теперь считают, что я превратил человека в козла. Как такое возможно?" — заявил пострадавший.В сентябре 2017 года президент ЮАР Джейкоб Зума обвинил ведьм и призраковв том, что его партия "Африканский народный конгресс" (АНК) не смогла одержать победу на выборах.