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Толпа избила нигерийца за превращение человека в козла | Фото:28.01 04:37   MIGnews.com

Толпа избила нигерийца за превращение человека в козла

Полиция нигерийского штата Риверс расследует дело об избиении 36-летнего мужчины, которого нападавшие заподозрили в колдовстве.

Об этом в субботу, 27 января сообщает местное издание Daily Post.

Местные жители решили напасть на мужчину из-за того, что за ним всюду следовал черный козел. Они посчитали, что животное раньше было "человеком", отмечает издание.

Толпа чуть не убила несчастного, заподозрив, что тот превратил человека в черного козла. Удары мужчине наносили до тех пор, пока он не упал без сознания, пишет газета.

На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Мужчину в бессознательном состоянии, козла и двух нападавших отвезли в полицейский участок.

Очнувшись, мужчина рассказал стражам порядка, что животное принадлежит ему и оно никогда не было человеком.

"Я был удивлен, что люди теперь считают, что я превратил человека в козла. Как такое возможно?" — заявил пострадавший.

В сентябре 2017 года президент ЮАР Джейкоб Зума обвинил ведьм и призраковв том, что его партия "Африканский народный конгресс" (АНК) не смогла одержать победу на выборах.
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