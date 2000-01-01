28.01 05:28 MIGnews.com

Найдена редкая популяция рыб, которая ходит по дну лапами

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Исследователи австралийского института морских и антарктических исследований (IMAS) обнаружили у берегов Тасмании еще одну популяцию редчайшей в мире красной рыбы-лопаты.Об этом в субботу, 27 января сообщает портал ScienceAlert.Вид Thymichthys politus, принадлежащий к семейству брахионихтиевых, считается очень редкой рыбой, возможно самой редкой на Земле. Однако теперь была обнаружена еще одна популяция Thymichthys politus, и общее число известных нам рыб данного вида увеличилось примерно в два раза.Ранее считалось, что последняя группа из 20-40 рыб живет в заливе Фредерик Генри Бей. Но на прошлой неделе ситуация изменилась. Удалось найти еще восемь особей у юго-восточного побережья Яблочного острова.Уникальность вида заключается в том, что среди рыб они — немного чужаки, так как не плавают, а ходят, используя свои брюшные плавники, и делают это очень медленно и неохотно.Новая популяция живет на совсем небольшой территории — примерно 50 на 20 метров. Вероятно, это тоже одна из причин, по которым этих рыб так трудно обнаружить."Обнаружение еще одной популяции красных рыб-лопат представляет огромную ценность, так как удваивает известное ученым количество этих редких рыб. Среда обитания новой популяции не идентична той, в которой находится первая, из чего можно сделать вывод, что красная рыба-лопата хорошо адаптируется к различным условиям", – заявил один из ученых IMAS.