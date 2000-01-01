28.06 00:42 MIGnews.com

Рейтинг автомобилей, которые ломаются чаще всего

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В США опубликовали рейтинг надежности автомобильных марок. Исследовательская компания J. D. Power изучила статистику поломок машин разных брендов и рассчитала, сколько проблем приходится на 100 авто каждой марки.Американцы провели исследование новых автомобилей более чем 30 брендов, представленных в 2017 году.Самой ненадежной маркой, автомобили которой продаются в Штатах, признан итальянский Fiat. По данным J. D. Power, на каждую сотню данной машины приходится 163 поломки.В список самых ненадежных также попал Jaguar – 148 поломок на 100 машин.Третье место занимает Volvo. Эксперты обнаружили 134 проблемные машины на каждые 100 экземпляров.Далее идет Mitsubishi – 131 поломка.Пятерку замыкает Land Rover с таким же показателем, как и у Mitsubishi.В список также попали автомобили марки Mazda, Audi, Subaru, Jeep и Infiniti.