Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












28.06 00:42   MIGnews.com

Рейтинг автомобилей, которые ломаются чаще всего

В США опубликовали рейтинг надежности автомобильных марок. Исследовательская компания J. D. Power изучила статистику поломок машин разных брендов и рассчитала, сколько проблем приходится на 100 авто каждой марки.

Американцы провели исследование новых автомобилей более чем 30 брендов, представленных в 2017 году.

Самой ненадежной маркой, автомобили которой продаются в Штатах, признан итальянский Fiat. По данным J. D. Power, на каждую сотню данной машины приходится 163 поломки.

В список самых ненадежных также попал Jaguar – 148 поломок на 100 машин.

Третье место занимает Volvo. Эксперты обнаружили 134 проблемные машины на каждые 100 экземпляров.
Далее идет Mitsubishi – 131 поломка.

Пятерку замыкает Land Rover с таким же показателем, как и у Mitsubishi.

В список также попали автомобили марки Mazda, Audi, Subaru, Jeep и Infiniti.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:06
Англия и Германии отказались селиться в Москве на ЧМ-2018
23:33
Time назвал самых влиятельных людей интернета
22:02
Марадона назвал себя фанатом Путина
21:50
Нетаниягу приветствует сотрудничество Моссада со стартапами
21:44
Попытка самосожжения перед резиденцией Нетаниягу (видео)
21:20
Либерман: Мы не намерены начинать войну с Сирией
20:58
Правительству Мэй отвели жить несколько месяцев
19:56
Оплата за “милуим” для "частников" вырастет на 25%
19:05
Моссад инвестирует миллионы в израильские стартапы
18:35
Клон мегавируса WannaCry поразил Украину и Россию
17:58
Базель Гаттас: Я ни о чем не сожалею
17:37
Турция объявила "священную войну" Pac-Man
17:07
Германия защищает Катар
16:59
Израиль предупредил Иран о будущих атаках на Хизбаллу
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus