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27.06 17:37   MIGnews.com

Турция объявила "священную войну" Pac-Man'у

В Турции могут запретить продажу таких культовых компьютерных игр, как "Call of Duty", "Guitar Hero" и "Pac-Man". Со ссылкой на местное министерство молодежи и спорта Newsweek сообщает, что данные видеоигры способствуют формированию враждебного отношения к исламу.

В Анкаре возмутилист фактом распространения исламофобии и осквернения исламских символов. В частности, правительство обращает внимание на то, что в некоторых сюжетах "шутера" "Call of Duty" игроки должны убивать мусульман-террористов, а в симуляторе "Guitar Hero III: Legends of Rock" герои прыгают на сцене по надписи "Аллах" по-арабски. Дошло до абсурда – в ведомстве усмотрели "завуалированных мусульманок" в призраках, которые преследуют "колобка" из культовой игры 90-ых Pac-Man.

"Цель многих игр — дать людям отрицательное представление об исламе. Цифровые игры используются как инструмент распространения исламофобии. Часто игрок выступает в роли солдата и получает очки, убивая мусульман, которых создатели игры представляют как террористов. Главная цель игр — создать у людей враждебное отношение к исламу", - констатировал Хусейф Йилмаз, глава комиссии, которая и предложила запрет.
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