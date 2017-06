27.06 17:37 MIGnews.com

Турция объявила "священную войну" Pac-Man'у

В Турции могут запретить продажу таких культовых компьютерных игр, как "Call of Duty", "Guitar Hero" и "Pac-Man". Со ссылкой на местное министерство молодежи и спорта Newsweek сообщает, что данные видеоигры способствуют формированию враждебного отношения к исламу.В Анкаре возмутилист фактом распространения исламофобии и осквернения исламских символов. В частности, правительство обращает внимание на то, что в некоторых сюжетах "шутера" "Call of Duty" игроки должны убивать мусульман-террористов, а в симуляторе "Guitar Hero III: Legends of Rock" герои прыгают на сцене по надписи "Аллах" по-арабски. Дошло до абсурда – в ведомстве усмотрели "завуалированных мусульманок" в призраках, которые преследуют "колобка" из культовой игры 90-ых Pac-Man."Цель многих игр — дать людям отрицательное представление об исламе. Цифровые игры используются как инструмент распространения исламофобии. Часто игрок выступает в роли солдата и получает очки, убивая мусульман, которых создатели игры представляют как террористов. Главная цель игр — создать у людей враждебное отношение к исламу", - констатировал Хусейф Йилмаз, глава комиссии, которая и предложила запрет.