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www.facebook.com/DiegoMaradonaOficial 27.06 22:02   MIGnews.com

Марадона назвал себя фанатом Путина

Бывший футболист и тренер сборной Аргентины Диего Марадона рассказал об опыте общения с президентом России Владимиром Путиным, пишет Ole.com.

"Я общался с Путиным, потом он перезвонил мне. Он хочет, чтобы я что-то сделал для чемпионата мира 2018 года. Я фанат Путина, и я был бы рад помочь. Все возможно. Со мной уже говорили об этом два месяца назад, но важно пообщаться лично с президентом", — рассказал Марадона.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.

56-летний Марадона с 8 мая занимает пост главного тренера клуба из второго по силе дивизиона чемпионата ОАЭ "Эль-Фуджайра".

В качестве футболиста Марадона вместе со сборной Аргентины выиграл чемпионат мира 1986 года. В 2001-м по результатам опроса Международной федерации футбола (ФИФА) его и бразильца Пеле признали лучшими футболистами за всю историю.
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