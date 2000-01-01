27.06 23:33 MIGnews.com

Time назвал самых влиятельных людей интернета

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Американский еженедельный журнал Time опубликовал список "25 самых влиятельных людей в интернете".Сообщается, что в данный перечень вошли президент США Дональд Трамп и девочка-блогер из сирийского города Алеппо Бана Алебед, которая приобрела известность благодаря своим сообщениям в микроблоге Twitter, из которых мир узнавал «об ужасах гражданской войны в Сирии.Кроме того, в список самых влиятельных людей в интернете вошли российский опозиционер Алексей Навальный, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Кэти Перри и Рианна и звезда американских реалити-шоу Ким Кардашьян.