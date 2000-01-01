Духовное развитие личности - ключевой момент в жизни любого человека. Для каждой отдельности личности этот процесс сугубо индивидуален. В результате самосовершенствования человек обретает гармонию не только в себе, но и с окружающим миром. Приходит понимание, что люди - это частица бесконечной Вселенной. Жизнь в гармонии с обществом, природой и семье обретает новые краски и позитивный настрой. Человек в процессе духовной эволюции искореняет свои пороки и открывает новые горизонты полноценной жизни.
Мысли о том, что пришло время перемен в вашей жизни обычно совпадает или тяжелыми заболеваниями, или с возрастом. В обычной жизни человек занят ежедневными проблемами, трудовой деятельностью, воспитанием детей. Эта рутина поглощает все наше свободное время. Замотанные и уставшие, возвратившись домой, нет сил не только думать о Вселенной. Даже элементарно некогда прочитать какую-либо литературу. На чтение первой попавшейся под руку книги нет времени, а прочесть интересную статью или наполненный глубоким философским смыслом материал можно на сайте http://cosmoagida.ru.
Сайт посвящен древнейшей методике развития и оздоровления - космоэнергетике, связанной с взаимодействием человека с мощными потоками космической энергии. Ученики школы на форуме сайта делятся своими впечатлениями и ищут ответы на волнующие вопросы. Можно также задать любой вопрос руководителю центра. Очень важно на начальном этапе духовного становления получить достоверную информацию, которая послужит толчком начала сложного пути. Ведь работа над собой сложнее любой другой деятельности. Меняется не только мировосприятие. Человек переворачивает полностью свои взгляды и образ мышления, освобождается от эгоцентризма, выходит за рамки условных ограничений и обретает внутреннюю свободу. Это и есть наше исцеление.
Духовное развитие - это путь к счастливой и успешной жизни. Раскрывая свой потенциал, человек ощущает силы для новых свершений. Шаг за шагом двигаясь в этом направлении, он идет к намеченной цели. Самосовершенствование происходит во всех сферах жизни - социальной, семейной, бизнесе. Достигая одного уровня, мы ставим перед собой новые, более грандиозные задачи, стремясь к более высокому. Ни в коем случае не стоит останавливаться в своем развитии. Этот может привести к деградации и потере накопленного опыта и навыков. Важно в период духовного развития находиться в кругу единомышленников. Люди, которые уже достигли определенных высот, станут для вас положительным примером и ориентиром. Без духовного роста человек не может быть по-настоящему счастлив.