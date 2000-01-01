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Анджелина Джоли рассказала о параличе лица 27.07 17:23   MIGnews.com

Анджелина Джоли рассказала о параличе лица

Голливудская актриса Анджелина Джоли в 2016 году перенесла паралич Белла – форму паралича мышц с одной стороны лица. Об этом она рассказала в интервью журналу Vanity Fair.

По словам Джоли, болезнь возникла у нее на фоне повышенного кровяного давления. Она сумела справиться с недугом при помощи иглоукалывания.

Актриса отметила, что на первое место ставит интересы своей семьи, а теперь забоится и о своей жизни и о здоровье.

Напомним, в 2016 году Анджелина Джоли развелась со своим супругом актером Брэдом Питтом. Актриса поделилась, что это событие стало тяжелым испытанием для всех сторон. У пары шестеро детей, трое из которых приемные.
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