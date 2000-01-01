27.07 17:23 MIGnews.com

Анджелина Джоли рассказала о параличе лица

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Голливудская актриса Анджелина Джоли в 2016 году перенесла паралич Белла – форму паралича мышц с одной стороны лица. Об этом она рассказала в интервью журналу Vanity Fair.По словам Джоли, болезнь возникла у нее на фоне повышенного кровяного давления. Она сумела справиться с недугом при помощи иглоукалывания.Актриса отметила, что на первое место ставит интересы своей семьи, а теперь забоится и о своей жизни и о здоровье.Напомним, в 2016 году Анджелина Джоли развелась со своим супругом актером Брэдом Питтом. Актриса поделилась, что это событие стало тяжелым испытанием для всех сторон. У пары шестеро детей, трое из которых приемные.