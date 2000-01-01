27.07 23:34 MIGnews.com

Названо имя самого "эталонного" мужчины

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Лицо американского актера Джорджа Клуни назвали самым красивым в мире среди звезд-мужчин, передает The Daily Mail. Полный рейтинг включил имена десяти знаменитостей мужского пола.Издание сообщает, что звезда фильма "11 друзей Оушена" набрала 91,86 балла соответствия эталону, который определяли методом "золотого сечения". Его глаза, брови, нос, губы, подбородок, челюсть и форма лица оказались наиболее близки к древнегреческому идеалу красоты."У него прекрасная симметрия лица и он ближе, чем кто-либо, к тому, что греки считали идеальным лицом. У Джорджа почти идеальное соотношение носа и губ, а его подбородок и расстояние между глазами тоже почти идеальными. По 12 ключевым параметрам он заработал самый высокий комбинированный балл", - говорит автор исследования доктор Джулиан Де Сильва.В ТОП-3 также были включены Брэдли Купер (91,80) и Брэд Питт (90,51). Среди знаменитостей, вошедших в первую десятку, оказались певец Гарри Стайлс (89,63 балла), футболист Дэвид Бэкхем (88,96), актеры Уилл Смит (88,88), Идрис Эльба (87,93) и Райан Гослинг (87,48). Замыкают список бывший участник группы One Direction Зейн Малик (86,5) и артист Джейми Фокс (85,46).К слову, несмотря на то, что Клуни возглавил рейтинг, Райан Гослинг был назван обладателем идеального носа, Гарри Стайлс - самых красивых глаз и лучшего подбородка, а у Дэвида Бекхэма оказалась самая привлекательная форма лица.