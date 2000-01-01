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Чиновника Саудовской Аравии уволили из-за магистра Йоды | Фото: AFP27.09 23:21   MIGnews.com

Чиновника Саудовской Аравии уволили из-за магистра Йоды

Власти Саудовской Аравии уволили заместителя министра образования Мухаммед аль-Харти, отвечающего за программы обучения и учебные планы, сообщает во вторник, 26 сентября RIYADH.

Его увольнение связано со скандалом, разразившимся еще на прошлой неделе вокруг картинки в школьном учебнике, на которой рядом с принцем Фейсалом ибн Абдель-Азизом (впоследствии королем Саудовской Аравии) изображен персонаж "Звездных войн" магистр Йода. На снимке киногерой сидит рядом с королем Фейсалом, подписывающим устав ООН в 1945 году.

Чиновника Саудовской Аравии уволили из-за магистра Йоды

В министерстве извинились и заявили, что все учебники с ошибкой будут изъяты и заменены на новые.

Министр образования страны также постановил освободить от должностей тех, кто вычитывал и редактировал книгу.

Картинку с Фейсалом и Йодой нарисовал саудовский 26-летний художник Абдалла аль-Шери. Автор объяснил, это часть серии, в которой деятели арабской истории соседствуют с персонажами популярных фильмов, "чтобы построить мост между молодым поколением и важными историческими событиями".

По словам Шери, он не знал, что эта иллюстрация использовалась в учебнике.
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