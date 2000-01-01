28.09 04:11 MIGnews.com

Forbes назвал самых дорогих телеактрис

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Колумбийка София Вергара по-прежнему остается самой высокооплачиваемой актрисой телевидения по версии престижного американского издания Forbes, которое опубликовало полный список на своем сайте. К слову, пальму первенства Вергара сохраняет шестой год подряд.По подсчетам экспертов из Forbes за прошедший год Вергара заработала 41,5 миллион долларов. Такую сумму актриса смогла заработать благодаря съемкам в ситкоме "Американская семейка", который выходит в эфир с 2009 года.Вторую позицию в рейтинге заняла Кейли Куоко - звезда телесериала "Теория Большого взрыва". Однако разрыв с предыдущей артисткой капитальный - за прошедший год Куоко заработала 26 миллионов долларов.Замыкает тройку лидеров исполнительница роли Келли Капур в сериале "Офис" Минди Калинг, которая заработала 13 миллионов долларов.В рейтинг также были попали Эллен Помпео, Маришка Харгитей, Джули Боуэн, Керри Вашингтон, Приянка Чопра, Робин Райт и Поли Перретт.