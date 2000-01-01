27.09 00:32 MIGnews.com

40-летняя итальянка сыграла свадьбу сама с собой

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Перефразировав известное изречение, женщина сказала – женщина сделала, даже если сказанное ею будет иметь абсолютно абсурдный смысл. Так и 40-летний фитнесс-тренер Лаура Месси устроила себе самую настоящую пышную свадьбу – с белым платьем, многослойным тортом, дружками и 70 гостями.2 года назад, после разрыва ее 12-летних отношений, она дала себе слово выйти замуж за саму себя, если к 40 годам она не подыщет более подходящую кандидатуру."Я твердо верю, что каждый из нас должен любить прежде всего себя. Сказку можно иметь и без принца. Если однажды я найду человека, с которым я смогу планировать будущее, я буду счастлива, но мое счастье зависит не от этого", - утверждает невеста.Как пишет "Би-би-си", подобная тенденция – так называемая "сологамия" – набирает все большие обороты в мире, однако в Италии синьора Месси стала первой. Хотя в мае сам на себе женился ее 40-летний соотечественник из Напле – Нелло Руджеро.