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Фото: Andrea Bocelli‏ 27.09 08:32   MIGnews.com

Aerosmith отменила концерты по Южной Америке

Американская группа Aerosmith отменила концерты в рамках тура по Южной Америке из-за проблем со здоровьем 69-летнего лидера группы Стивена Тайлера. Об этом он сообщил у тебя в Twitter.

“К сожалению, из-за неожиданных проблем со здоровьем солист группы Стивен Тайлер обратился за медицинской помощью, врачи посоветовали ему в настоящее время ограничиться от переездов и выступлений. Поэтому последние четыре концерта в Южной Америке будут отменены”, – говорится в заявлении.

Согласно заявлению, отменяются концентры в Бразилии, Чили, Аргентине и Мексике, которые должны были состояться в конце сентября и начале октября.




“Мне очень жаль, я чувствую, как будто подвел вас… Я не смогу продолжить четыре последних концерта этого тура. Я вернулся в США по настоянию врачей вчера вечером после выступления в Сан-Паулу. Пожалуйста, не волнуйтесь, моей жизни ничего не угрожает, но мне необходимо решить (эту проблему – ред.) незамедлительно, немного отдохнуть и срочно получить медицинскую помощь… Обещаю, что вернусь”, – написал певец, обращаясь к своим поклонникам.

Как сообщалось ранее в СМИ, в 2017 году Aerosmith проведет прощальное турне и распадется.
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