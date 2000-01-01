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instagram 27.10 23:35   MIGnews.com

Модель plus-size показала татуировку в интимном месте

На странице в Instagram модель plus size опубликовала интимное фото. Если точнее, то Эшли сделала селфи в белом бикини и продемонстрировала татуировку в интимном месте.

Рассмотреть рисунок из-за плохого качества картинки невозможно, но западные источники пишут, что это маленький скорпион, а Грем, как раз скорпион по гороскопу и 30 октября она отпразднует свое 30-летие.

instagram

Отметим, фото было сделано во время отдыха модели с подругами на Багамских островах, передает ТСН.
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