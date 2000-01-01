27.10 14:52 MIGnews.com

Телеведущую британского шоу высмеяли за глупые вопросы

There is stupid, there is very stupid, there is incredibly stupid and then there is Amanda Holden 😂😂😂 #ThisMorning #TimPeake pic.twitter.com/fwQOM1X2KH — Paul Tompkins (@foxyfilbert00) 26 октября 2017 г.

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Британскую телеведущую шоу This Morning, Аманду Холден, высмеяли из-за странных вопросов, заданных астронавту Тиму Пику, побывавшего в прошлом году на Международной космической станции, передает РИА Новости."Не знаю, разрешат ли вам дать правдивый ответ на этот вопрос.(…) Когда вы были на Луне, вы взяли с собой ее кусочек?", — спросила она во время шоу.В ответ ведущей, астронавт ответил, что перебывал на космической станции, а не на поверхности Луны. Но Холден, решила продолжить эту тему и задать уточняющий вопрос: "То есть вы ни разу не сошли с нее? Там ничего такого не плавало, чего вы могли бы стащить?" На что Пик поведал ей, что прихватить что-нибудь с собой с космической станции было бы блестящей идеей, но все находится "под жестким контролем".Позднее в социальных сетях, пользователи бурно отреагировали на ошибку британской телеведущей."Есть глупые люди, есть очень глупые люди, есть невероятно глупые люди, а еще есть Аманда Холден", - прокомментировал увиденное Том Томкинс у себя в Twitter.Как отмечает агентство, последним человеком, побывавшем на поверхности Луны, был Юджин Сернан в 1972 году.