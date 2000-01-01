Телеведущую британского шоу высмеяли за глупые вопросы
Британскую телеведущую шоу This Morning, Аманду Холден, высмеяли из-за странных вопросов, заданных астронавту Тиму Пику, побывавшего в прошлом году на Международной космической станции, передает РИА Новости.
"Не знаю, разрешат ли вам дать правдивый ответ на этот вопрос.(…) Когда вы были на Луне, вы взяли с собой ее кусочек?", — спросила она во время шоу.
В ответ ведущей, астронавт ответил, что перебывал на космической станции, а не на поверхности Луны. Но Холден, решила продолжить эту тему и задать уточняющий вопрос: "То есть вы ни разу не сошли с нее? Там ничего такого не плавало, чего вы могли бы стащить?" На что Пик поведал ей, что прихватить что-нибудь с собой с космической станции было бы блестящей идеей, но все находится "под жестким контролем".
Позднее в социальных сетях, пользователи бурно отреагировали на ошибку британской телеведущей.