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В 2016 году, долларовые миллиардеры стали богаче на $6 трлн. | Фото: Thinkstock27.10 16:09   MIGnews.com

В 2016 году, долларовые миллиардеры стали богаче на $6 трлн.

Согласно совместному исследованию консалтинговой и аудиторской компании PwC и банка UBS, состояние всех долларовых миллиардеров в мире выросло в 2016 году, достигнув отметки в 6 трлн. долларов, сообщает The Guardian.

Как отмечает агентство, такая цифра превышает показатель ВВП Великобритании, как минимум вдвое.

Число миллиардеров в прошлом году увеличилось на 145 человек – с 1397 до 1542 человек. А потеряли этот статус 45 человек. Последним временем, в Азии начало увеличиваться количество предпринимателей с миллиардным состоянием. В этом году впервые в истории, их число превысило миллиардеров в США - 637 против 563. В Европе проживают 342 человека с состоянием более 1 млрд. долларов.

Наибольшее число магнатов свое состояние заработали в сфере производства потребительских товаров и ритейла. Таких состоявшихся людей насчитывается около 1271 человека. 903 - представляют технологический сектор и 832 получили свое состояние в секторе финансовых услуг.
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