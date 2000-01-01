27.10 21:03 MIGnews.com

На похоронах в Перу покойник начал дышать и умер опять

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Во время похоронной церемонии в перуанском городе Тинго-Мария родственники покойного - 24-летнего Мандухано Доротео - заметили, что его грудная клетка шевелится, как будто он дышит, пишет Independent.Прибывший на место врач подтвердил, что мужчина демонстрирует признаки жизни. Тело парня вытащили из гроба и отвезли в больницу, но там выяснилось, что перуанец все же мертв.Семья умершего уверена, что во время похорон он был жив и скончался уже в больнице. По мнению родственников, его ошибочно сочли погибшим после операции по удалению зуба, когда мужчина находился под воздействием транквилизаторов.Однако мнение врачей на этот счет отличается - они считают, что движения грудной клетки могли быть связаны с рефлекторным сокращением мышц.