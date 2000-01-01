27.12 11:03 MIGnews.com

Олега Табакова ввели в искусственную кому

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Народного артиста СССР Олега Табакова врачи ввели в искусственную кому, сообщает РЕН ТВ.Сообщается, что такие меры были предприняты, чтобы снять нагрузку с внутренних органов артиста. На сегодняшний день, его состояние оценивается как стабильно тяжелое.Ранее в СМИ сообщалось, что самочувствие актера и художественного руководителя МХТ имени Чехова резко ухудшилось. 82-летнего Табакова госпитализировали в отделение реанимации. По разной информации, у него диагностировали заражение крови: Табакова экстренно прооперировали, а также подключили к аппарату искусственного дыхания.Актер получил известность благодаря своим ролям в фильмах "Война и мир", "Семнадцать мгновений весны", "Двенадцать стульев", " Д'Артаньян и три мушкетера", "Несколько дней из жизни Обломова", "Москва слезам не верит" и "Человек с бульвара Капуцинов".