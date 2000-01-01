27.12 23:42 MIGnews.com

На Apple подали рекордный иск на триллион долларов

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Американка Виолетта Майлян (Violetta Mailyan) подала в суд на компанию Apple, потребовав 999 999 999 000 долларов за умышленное замедление старых моделей iPhone, сообщает Patently Apple.Одновременно с Майлян такой же иск подала жительница Нью-Йорка Раиса Дрэнтиви (Raisa Drantivy), затребовав компенсацию в размере 100 миллионов долларов. Обе женщины уверены в том, что корпорация вводит своих клиентов в заблуждение и проводит политику несправедливой конкуренции."Вне зависимости от того, умышленно ли ответчик замедлял работу старых моделей iPhone с помощью обновлений iOS или иным образом, он умышленно скрывал информацию об этом от потребителей", — говорится в иске Майлян. Также женщина отметила, что компания вынуждала потребителей покупать новый iPhone, так как производительность старых смартфонов замедлялась из-за направленных действий Apple.Это не первые иски против корпорации. Ранее против Apple выдвинул обвинения житель Лос-Анджелеса Штефан Бодганович (Stefan Bodganovich). По его словам, снижение производительности старых версий телефона обусловлено тем, что производитель смартфонов хочет повысить рост покупателей новых моделей.21 декабря Apple призналась, что снижает производительность iPhone со старыми аккумуляторами, однако отметили, что это делается исключительно для предотвращения самопроизвольного выключения аппарата при высокой нагрузке. По словам разработчиков, они и дальше будут внедрять эту функцию в продукцию своей корпорации.