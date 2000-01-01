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Календарь красоты | Фото: Надежда Важнина27.12 16:16   MIGnews.com

Календарь красоты

Самые известные косметические бренды мира Estee Lauder, Bobbi Brown, M.A.C, Smashbox, Clinique, Jo Malone London, GlamGlow, DKNY и Michael Kors представляют нам свое видение вашей красоты в новогоднюю ночь. Как за оставшиеся до праздника дни превратить кожу в сияющую и свежую, придать лицу скульптурную четкость? Какие новые средства для макияжа использовать, чтобы по-новому подчеркнуть глаза и сделать желанными губы? Как подобрать свой аромат для праздника и как сделать атмосферу в доме по-настоящему новогодней? Итак – обо всем по порядку.

10 дней до праздника – успокаиваем и восстанавливаем кожу с Estee Lauder

Начинаем интенсивное ночное восстановление кожи с Аdvanced night repair от Estee Lauder. К празднику бренд выпустил еще более эффективную версию сыворотки - улучшенные ампулы для интенсивного ночного восстановления Аdvanced night repair intensive recovery ampoules.

Нашу усталость, в первую очередь, выдают глаза. Чтобы они смотрели в будущее весело и оптимистично – за несколько дней до праздника начните их освежать с помощью Advanced Night Repair Concentrated Recovery Eye Mask.

Clinique: увлажняем лицо за неделю до праздника

Специально для экспресс-восстановления кожи к важным событиям бренд Clinique выпустил серию Moisture Surge. Семейство Moisture Surge признано скорой помощью для мгновенного преображения кожи, эти средства способны зарядить ее новогодним сиянием и свежестью. Кстати, существует и мужская версия увлажняющего геля – прекрасный подарок мужчине к Новому году.

GlamGlow - голливудские маски мгновенной красоты: вечером 30-го и днем 31 декабря

Маски от GlamGlow обеспечивают мгновенное сияние звездам Голливуда перед выходом на красную дорожку – воспользуйтесь и вы их рецептами красоты.

Вечером 30 декабря используем хит и бестселлер бренда – маску глубокого очищения SuperМud, которая предназначена для мгновенного освежения и сияния кожи. А днем или вечером 31-го, за несколько часов до вечеринки, бренд рекомендует «серебряную» маску GravityMud с эффектом лифтинга и анти-эйджинга.

Bobbi Brown – эффект сияющего юностью лица – в любом возрасте

Bobbi Brown удалось изобрести формулы эффекта «свечения и сияния» лица, который еще недавно был характерен только для юной кожи.

Сегодня эффект сияния мы можем получить в любом возрасте благодаря увлажняющему бальзаму для сияния кожи Extra Illuminating Moisture Balm.

Усиливаем сияние, добавляя ему вечернюю ноту с помощью Highlighting powder – знаменитой пудры с эффектом свечения различных оттенков.

Выступающие части лица – скулы, спинку носа, подбородок, лоб и надбровные дуги подсвечиваем легкими прикосновения Shimmer brick compact.

M.A.C – эти глаза невозможно забыть…

В эту новогоднюю ночь ультимативный вариант smoky eyes будет приковывать к вам все взгляды. Эффектный макияж глаз можно создать с помощью специальной новогодней серии теней Extra dimension eye shadow эффектных вечерних оттенков.

Подвести глаза стоит ультрачерной подводкой, насыщенной пигментом, Fluidline pen, а ресницы – In extreme dimension 3d black lash mascarа- эти средства останутся стойкими и насыщенными цветом до самого утра нового года.

Также к новому году бренд выпустил новую линию актуальных жидких помад с матовым блеском металла Retro matte liquid lipcolour metallics.

Новые помады от Smashbox – ваше любимое фото с новогодней вечеринки

Финальный аккорд красоты - приготовьте ваши губы к новогодней фотосъемке крупным планом. После тестирования в фотостудиях Лос-Анджелеса Smashbox представляет две новые версии знаменитой помады – для еще более эффектных и ярких новогодних фотографий.

Be Legendary Liquid Pigment – лак, винил, блеск и сияние.

Be Legendary Liquid Metal – металлический глянец. Ваши губы роскошны в любом освещении и на любом снимке!

31 декабря, перед выходом на вечеринку

Духи – аура и ореол вашего образа.

Классический новогодний аромат - DKNY Be Delicious - это идеальный аромат для современной жительницы мегаполиса в его волнующие предновогодние дни праздничной суеты и радостного предвкушения.

Если вы планируете романтическую новогоднюю ночь – выберете для себя Sexy Ruby от Michael Kors – это аромат страсти и тайны, который сделает ночь незабываемой.

Jo Malone London – личный аромат: для вас и для вашего дома

А лондонский бренд эксклюзивных ароматов для настоящих ценителей Jo Malone London предлагает создать ваш личный аромат, который не будет похож ни на один другой. С этой целью все духи, которые выпускает бренд, могут смешиваться в любых сочетаниях.

И чтобы новогоднее настроение захватило весь ваш дом, бренд выпустил коллекцию декоративных ароматических свечей с ароматом настоящей хвои Pine & Eucalyptus. Этим ароматом также наполнены ароматический дифьюзор и спрей для дома.
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