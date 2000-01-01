Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Австралийка поймала рыбу с тремя `ногами` | Фото:28.12 03:37   MIGnews.com

Австралийка поймала рыбу с тремя "ногами"

Жительница Австралии Мишель Гэрсайд выловила у побережья штата Квинсленд на северо-востоке страны загадочное существо длиной около 30 сантиметров, у которого, помимо плавников, имелись также непонятные отростки, напоминающие ноги.

Об этом в среду, 27 декабря сообщает Daily Mail.

Фотографии необычного животного Гэрсайд выложила в местной группе в Facebook, попросив у пользователей помочь ей определить, что же попалось ей в руки.


При этом пойманную рыбу она тут же выпустила обратно, пишет газета.

Пользователи сети предположили, что таинственное существо — это рыба-жаба. Однако куда больше улов напоминает таитийскую бородавчатую рыбу-клоуна из отряда морских чертей. Сама Гэрсайд предположила, что это он и есть.

Ихтиологи пока не ответили на запрос девушки.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
09:40
Государство - против сноса дома убийцы семьи Саломон
09:08
В Мексике застрелена модель из Венесуэлы
08:47
Сара Нетаниягу попросила у Мильчана ювелирные украшения
08:38
Нападение на охранника детского сада в Рамат-Гане  
08:28
На Мальте частный самолет врезался в здание аэропорта
08:20
Взрыв в Санкт-Петербурге: новые жертвы и новые сведения
08:07
Израиль создаст фонд помощи странам, поддерживающим его
07:53
Утром в Москве задержали экс-директора "Меньшевика"
07:46
Журналистску отстранили от эфира за критику Ривлина
07:45
Композитора Шаинского похоронят после 10 января
07:08
МИД Израиля обеспокоен антисемитзмом в Украине
06:28
Правительство выделит 40 миллионов шекелей Иудее и Самарии
05:44
Достигнуто соглашение по реформированию рынка электроэнергии
04:31
За 2017 год богатейшие люди мира заработали триллион
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus