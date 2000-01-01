28.12 03:37 MIGnews.com

Австралийка поймала рыбу с тремя "ногами"

Black fish with LEGS found swimming in Australia confuses Facebook https://t.co/TCHOVGtTHj via @MailOnline — Donna preston (@geekonline) 27 декабря 2017 г.

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Жительница Австралии Мишель Гэрсайд выловила у побережья штата Квинсленд на северо-востоке страны загадочное существо длиной около 30 сантиметров, у которого, помимо плавников, имелись также непонятные отростки, напоминающие ноги.Об этом в среду, 27 декабря сообщает Daily Mail.Фотографии необычного животного Гэрсайд выложила в местной группе в Facebook, попросив у пользователей помочь ей определить, что же попалось ей в руки.При этом пойманную рыбу она тут же выпустила обратно, пишет газета.Пользователи сети предположили, что таинственное существо — это рыба-жаба. Однако куда больше улов напоминает таитийскую бородавчатую рыбу-клоуна из отряда морских чертей. Сама Гэрсайд предположила, что это он и есть.Ихтиологи пока не ответили на запрос девушки.