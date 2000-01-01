Австралийка поймала рыбу с тремя "ногами"

Жительница Австралии Мишель Гэрсайд выловила у побережья штата Квинсленд на северо-востоке страны загадочное существо длиной около 30 сантиметров, у которого, помимо плавников, имелись также непонятные отростки, напоминающие ноги.
Об этом в среду, 27 декабря сообщает Daily Mail.
Фотографии необычного животного Гэрсайд выложила в местной группе в Facebook, попросив у пользователей помочь ей определить, что же попалось ей в руки.
При этом пойманную рыбу она тут же выпустила обратно, пишет газета.
Пользователи сети предположили, что таинственное существо — это рыба-жаба. Однако куда больше улов напоминает таитийскую бородавчатую рыбу-клоуна из отряда морских чертей. Сама Гэрсайд предположила, что это он и есть.