28.12 23:28 MIGnews.com

Доказана польза лишнего веса

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Люди с лишним весом более спокойные, демонстрируют психологическую устойчивость и чувствуют себя счастливее худых.Об этом заявили ученые Бристольского университета, которые проанализировали данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, пишет The Independent."Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении", - заявили ученые.Но несмотря на позитивный психологический аспект, лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта.