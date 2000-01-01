28.12 23:28 MIGnews.com
Доказана польза лишнего веса
Люди с лишним весом более спокойные, демонстрируют психологическую устойчивость и чувствуют себя счастливее худых.
Об этом заявили ученые Бристольского университета, которые проанализировали данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет, пишет The Independent.
"Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении", - заявили ученые.
Но несмотря на позитивный психологический аспект, лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта.
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