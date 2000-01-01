Умер основатель компании IKEA

Международные СМИ сообщают о том, что на 91-м году жизни скончался основатель компании Ингвар Камрад.
Миллиардер умер в своем доме на острове Смоланд, Швеция.
IKEA располагает 412 магазинами в 49 странах мира.
В пресс-релизе компании говорится: “Основатель IKEA и Ikano, один из величайших предпринимателей 20-го века, Ингвар Камрад, мирно скончался в своем доме в Смоланд, Швеция, 27 января”.
Когда-то магнат считался четвертым самым богатым человеком в мире. Сегодня его состояние оценивается в 72 миллиарда долларов.
В 1973 Камрад сбежал от шведских налогов сначала в Данию а затем в Швейцарию. Несколько лет назад он отошел от дел и вернулся в Швецию в 2014 году.
Камрад обвинялся в том, что во время войны был вербовщиком шведских эсэсовцев и поддерживал близкие отношения с бывшими нацистами после окончания второй мировой войны. Сам миллиардер называл свою деятельность во время войны “глупостью” и “самой большой ошибкой всей жизни”.