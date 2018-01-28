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Основатель Tesla начал продавать огнеметы против зомби | Фото: JD Lasica/Flickr28.01 14:54   MIGnews.com

Основатель Tesla начал продавать огнеметы против зомби

Достаточно неожиданный товар начала продавать одна из компаний "отца" Tesla и SpaceX Илона Маска – уступающая по популярности и капитализации "сестрам" The Boring Company, на сайте которой начался предзаказ "самых безопасных в мире" огнеметов.

В своем Instagram изобретатель-миллиардер разместил видеоролик с парой, использующей огнеметы.

Great for roasting nuts 🔥 🥜

Публикация от Elon Musk (@elonmusk)



Сам автор в шутку утверждает, что такой девайс "зажжет" любую вечеринки, либо его можно использовать для жарки орехов.

Однако когда в своем Twitter он написал, что таким огнеметом будет удобно уничтожать толпы ходячих мертвецом в случае зомби-апокалипсиса, пользователи обвинили его в подготовке оного.

На вопросы о безопасности Макс отвечает, что американское законодательство разрешает владеть подобными устройствами при условии, что длина пламени не превышает трех метров.

Как пишет The Verge, новинку можно приобрести за 500 долларов, а еще за 30 долларов любой желающий сможет приобрести фирменный огнетушитель. Издание отмечает, что The Boring Company произвела порядка 20 тысяч огнеметов, из которых тысячу уже реализовали.
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