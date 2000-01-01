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youtube28.01 18:29   MIGnews.com

Названа дата пуска мощнейшей в мире ракеты-носителя

Первый пуск ракеты-носителя Falcon Heavy запланирован на 6 февраля 2018 года.

Об этом сообщил директор корпорации SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter.

"Планируем произвести первый пуск Falcon Heavy 6 февраля со стартовой площадки "Аполлона" 39A на мысе Канаверал", — написал он.

На прошлой неделе SpaceX провела успешное огневое испытание ракеты. В ходе тестов за 12 секунд были одновременно запущены 27 двигателей Merlin 1D.

Отметим, Falcon Heavy создается на базе Falcon 9. Она станет носителем для пилотируемого корабля Dragon V2, на котором космические туристы полетят по лунной орбите.
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