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flickr/U.S. Embassy London 29.01 05:36   MIGnews.com

Кейт Миддлтон пожертвовала волосы на парики для детей

Герцогиня Кембриджская Кейт пожертвовала часть своих волос в благотворительную организацию Little Princess Trust. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В частности, организация занимается изготовлением париков для детей, которые потеряли волосы в результате химиотерапии и несчастных случаев.

Парикмахер отрезал 36-летней герцогине около 18 сантиметров волос, после чего передал их в организацию.

По утверждениям газеты, около четырех месяцев назад стилист заявил Кейт Миддлтон, что ей пора укоротить волосы. Тогда герцогине Кейт и пришла в голову идея отправить их в благотворительный фонд.

Однако волосы были переданы под чужим именем, и получатели будут считать, что их пожертвовала обычная женщина из района Кенсингтон.
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