29.01 05:36 MIGnews.com

Кейт Миддлтон пожертвовала волосы на парики для детей

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Герцогиня Кембриджская Кейт пожертвовала часть своих волос в благотворительную организацию Little Princess Trust. Об этом сообщает издание Daily Mail.В частности, организация занимается изготовлением париков для детей, которые потеряли волосы в результате химиотерапии и несчастных случаев.Парикмахер отрезал 36-летней герцогине около 18 сантиметров волос, после чего передал их в организацию.По утверждениям газеты, около четырех месяцев назад стилист заявил Кейт Миддлтон, что ей пора укоротить волосы. Тогда герцогине Кейт и пришла в голову идея отправить их в благотворительный фонд.Однако волосы были переданы под чужим именем, и получатели будут считать, что их пожертвовала обычная женщина из района Кенсингтон.