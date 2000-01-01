29.01 05:36 MIGnews.com
Кейт Миддлтон пожертвовала волосы на парики для детей
Герцогиня Кембриджская Кейт пожертвовала часть своих волос в благотворительную организацию Little Princess Trust. Об этом сообщает издание Daily Mail.
В частности, организация занимается изготовлением париков для детей, которые потеряли волосы в результате химиотерапии и несчастных случаев.
Парикмахер отрезал 36-летней герцогине около 18 сантиметров волос, после чего передал их в организацию.
По утверждениям газеты, около четырех месяцев назад стилист заявил Кейт Миддлтон, что ей пора укоротить волосы. Тогда герцогине Кейт и пришла в голову идея отправить их в благотворительный фонд.
Однако волосы были переданы под чужим именем, и получатели будут считать, что их пожертвовала обычная женщина из района Кенсингтон.
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