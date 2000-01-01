Число пользователей Facebook достигло 2 млрд

Число пользователей социальной сети Facebook по всему миру достигло двух миллиардов. Такие данные привел создатель соцсети Марк Цукерберг.
"Мы добились успехов, объединяя людей, а сейчас давайте поможем людям всего мира быть ближе друг к другу. Это честь для меня быть вместе с вами на этом пути", – написал он на своей странице в Facebook.
Социальная сеть Facebook была основана в феврале 2004 года и первоначально доступ к ней имели только студенты Гарвардского университета.
Для всех пользователей регистрация стала возможной с сентября 2006 года. Штаб-квартира компании расположена в американском штате Калифорния.