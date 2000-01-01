28.06 10:20 MIGnews.com

Маршрут выходного дня: винодельня в сердце Иудейских гор

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В сердце Иудейских гор, в одном из самых живописных мест находится винодельня бутик "Мони". Винодельня расположена в двух подземных пещерах, где прохладно даже в знойную Израильскую жару.Винодельня существует вот уже 15 лет и знакома любителям этого божественного напитка – вина. Семья Артуль, которая владеет винодельней, очень гостеприимна и с удовольствием угостит вас прекрасным вином, кстати, дегустация бесплатна.Маршрут выходного дня: винодельня в сердце Иудейских горВино винодельни "Мони" отличается изысканным вкусом и удовлетворит самого строгого знатока. Здесь вы найдете вина сортов Шираз, Каберне Савиньон, Мерло, Мальбек - это из красных вин, Шардоне, Шесек, Каламберд - из белых, красный и белый Мускат - из сладких.Маршрут выходного дня: винодельня в сердце Иудейских горВ магазине также продается и оливковое масло высокого качества (всего за 190 шекелей за 5 литров), черные и зеленные маслины собственного изготовления (всего за 45 шекелей за 2 кг.)С территории винодельни открывается потрясающий вид на долины Сорек и а-Яла. Желающие перекусить, могут отдохнуть на веранде, покрытой виноградной лозой, или в прохладной пещере. В пещере можно устроить так же семейное торжество или кооперативную вечеринку.Винодельня "Мони" - идеальное место для выходного дня, где можно и погулять, и в тишине выпить прекрасного вина, и приобрести вкусные и полезные продукты.Винодельня работает каждый день (включая праздники) без выходных с 9:00 – 17:00По всем вопросам обращайтесь по телефону 02-9916629Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью и опасно для жизни!