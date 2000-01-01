28.06 19:41 MIGnews.com

Собака стала мэром американского городка

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Трехлетний питбуль Брюне Пултро стала новым мэром американского города Рэббит Хэш, штат Кентукки. На прошедших "выборах" собака набрала более 3 тысяч голосов, уверенно обогнав остальных конкурентов – кошку, курицу, осла и ребенка.От своего ближайшего "конкурента" Брюне оторвалась аж на тысячу голосов. По случаю ее победы в YouTube появился видеоролик:Стоит отметить, что прошедшие выборы – обыкновенный фарс, так как населения городка Брюне Пултро слишком мало полноценных выборов. Поэтому местные активисты инициировали социальную кампанию – каждый голос за кандидатов на "выборах" стоит 1 доллар, причем каждый избиратель может голосовать сколько угодно раз.Вырученные средства пойдут на общественные нужды. В частности, в этом году, организаторы мероприятия оплатят ремонт сгоревшего центрального универмага.