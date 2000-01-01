29.06 01:47 MIGnews.com

Около 20% россиян имеют общие корни с королевой Британии

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Примерно пятая часть жителей России имеют общие корни с британской королевой Елизаветой II и потомками знаменитой королевы Виктории. К таким выводам пришли исследователи медико-генетического центра Genotek.Единое генеалогическое древо всего человечества удается построить благодаря митохондриальной ДНК, которая передается от матери, а также изучения мутаций в Y-хромосоме, передающейся по мужской линии.Установление родственных связей по мужской линии достигается с помощью изучения мутаций Y-хромосомы. Люди с похожей митохондриальной ДНК и Y-хромосомой объединяются в гаплогруппы.Именно их изучение позволило ученым выяснить, что к одной и той же гаплогруппе относится около 20% россиян и представителей знаменитых королевских династий в Европе: Елизавета II, Мария Медичи, а также дочери Николая II, получившие подобную митохондриальную ДНК от Александры Федоровны, внучки королевы Виктории.Около четверти жителей РФ также оказались в одной гаплогруппе с актером Томом Хэнксом и королем Нидерландов Вильямом-Александром."Три года назад мы делали такой ДНК-тест для Владимира Жириновского, и результаты показали, что он имеет общих предков с Наполеоном и Эйнштейном. Гаплогруппа E1b1b1 Владимира Вольфовича довольно интересна – к ней также относятся Адольф Гитлер, Влад Цепеш и Бенито Муссолини", – приводит РИА "Новости" слова гендиректора Genotek Валерия Ильинского.