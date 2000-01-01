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Учительницу уволили за секс с учеником в туалете самолета 28.07 10:24   MIGnews.com

Учительницу уволили за секс с учеником в туалете самолета

Школьный дисциплинарный комитет в городе Бристоль, Британия, принял решение об увольнении 28-летней учительницы Элеонор Вильсон.

Вильсон была учительницей физкультуры. Во время возвращения с классом после туристической поездки в Швейцарию Вильсон и один из ее учеников напились пьяными. Они заперлись в туалете самолета и совершили там половой акт.

Роман между учительницей и учеником длился несколько месяцев, в ходе которых они интенсивно обменивались sms-сообщениями.

Об инциденте стало известно из-за другого ученика, который пытался шантажировать Вильсон и принудить ее заняться сексом с ним.

Дисциплинарный комитет постановил, что учительница виновна в “непристойном поведении” и в попытке скрыть свои отношения с учеником”.

Вильсон запрещено преподавание в школе.
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