29.07 01:09 MIGnews.com

Обнаженная девица шла по шоссе, надев юбку на голову

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В бразильском местечке Маньюасу снята на видео обнаженная девушку, идущая по проезжей части, натянув юбку на голову.В одной руке она несла вещи, а в другой — какой-то напиток. Причины, побудившие девушку к такому поступку неясны.Голая девушка породила фурор среди водителей, в результате образовалась пробка. Некоторые предлагали ей помощь - но она их игнорировала, предположительно, она была сильно пьяна.Полиция задержала девушку - но позднее она была отпущена без предъявления обвинений.