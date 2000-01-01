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Обнаженная девица шла по шоссе, надев юбку на голову 29.07 01:09   MIGnews.com

Обнаженная девица шла по шоссе, надев юбку на голову

В бразильском местечке Маньюасу снята на видео обнаженная девушку, идущая по проезжей части, натянув юбку на голову.



В одной руке она несла вещи, а в другой — какой-то напиток. Причины, побудившие девушку к такому поступку неясны.

Голая девушка породила фурор среди водителей, в результате образовалась пробка. Некоторые предлагали ей помощь - но она их игнорировала, предположительно, она была сильно пьяна.

Полиция задержала девушку - но позднее она была отпущена без предъявления обвинений.
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