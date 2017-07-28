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flickr 28.07 13:36   MIGnews.com

Люк Бессон снимет следующий фильм в России

Режиссер и сценарист Люк Бессон сообщил, что планирует снять свой следующий фильм в России, но отказался раскрывать какие-либо подробности проекта.

Во время премьеры своего нового фильма "Валериан и город тысячи планет" режиссер обмолвился, что планирует начать съемки своей следующей картины в России.

"Очень удивлен, что вы знаете об этом (новом проекте). Но это правда. Я говорил это в кругу друзей, которые присутствовали на премьере. Когда я буду готов, обязательно поговорю об этом с журналистами", – приводит слова режиссера Интерфакс.

На пресс-конференции в Москве режиссер представил свой новый фильм "Валериан и город тысячи планет", действие которого происходит в 2700 году. По сюжету космические агенты Валериан (Дэйн ДеХаан) и Лорелин (Кара Делевинь) по долгу службы должны принять участие в подозрительном деле и спасти обитателей планеты Альфа, на которой живут тысячи существ из разных миров со всей галактики.

В съемках также участвовали актеры Клайв Оуэн, Итан Хоук, Джон Гудман и певица Рианна. В Москве вместе с режиссером картину представила российская актриса и модель Саша Лусс, сыгравшая в фильме космическую принцессу.


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