29.07 03:15 MIGnews.com

Драгдилер сел на 16 лет за продажу капусты под видом конопли

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Достаточно жестокий приговор вынес американский суд некоему Сабабу Колберт-Эвансу, который продавал брокколи под видом наркотиков. Будучи признанным виновным в покушении на убийство и распространении имитации психотропного вещества, мужчина проведет следующие 16 лет за решеткой.Сам инцидент произошел еще в прошлом году, когда осужденный встретился на окраине Денвера со своими клиентами, желавшими купить марихуану, и продал им брокколи, купленные несколькими часами ранее в магазине неподалеку. В результате сделки он получил 10 тысяч долларов.Естественно, что афера раскрылась в тот же день. Обманутые покупатели вновь связались с Колберт-Эвансом и его подельником Терселлом Дэвисом под вымышленным именем и договорились о новой сделке. На встрече завязалась перестрелка, в результате чего один из них "покупателей" был ранен в живот.Дэвису вынесут приговор в начале следующего месяца.