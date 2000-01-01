28.09 01:32 MIGnews.com

Австралийская реклама оскорбила чувства верующих

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Генконсульство Индии в Сиднее и Всемирный совет индуистов потребовали от австралийского Бюро рекламных стандартов запретить ролик, заявив, что, привлекая к продаже мяса, он оскорбляет индуистского бога-слона Ганешу.Реклама впервые появилась 4 сентября, она доступна на всех основных мультимедийных сайтах. Одна из крупнейших австралийских компаний по производству мяса выпустила ролик, в котором изображено застолье с участием Иисуса Христа, бога Ганеши, Зевса, Тора, основателя саентологии Рона Хаббарда и других. По сюжету они пришли в гости к атеистке на свежего ягненка.В одном из эпизодов, бог Ганеша произносит фразу, которая возмутила индуистов: "Это мясо, которое все мы можем есть".Консульство Индии в Сиднее обратилось напрямую к компании Meat and Livestock Australia с просьбой отозвать рекламный ролик.Представитель компании Эндрю Хоуи ранее, еще до официальной жалобы посольства, реагировал на критику, заявляя, что, включив за стол представителей различных конфессий, пытались показать "открытость, насколько это возможно", а в ходе создания ролика проводились "исчерпывающие исследования и консультации".По его словам, создатели хотели показать, что мясо ягненка является допустимым в любой религии и культуре и, соответственно, является общей ценностью для всех."Независимо от ваших предпосылок или убеждений, единственное, с помощью чего мы можем объединиться – это ягненок", - убежден он.