Австралийская реклама оскорбила чувства верующих

Генконсульство Индии в Сиднее и Всемирный совет индуистов потребовали от австралийского Бюро рекламных стандартов запретить ролик, заявив, что, привлекая к продаже мяса, он оскорбляет индуистского бога-слона Ганешу.
Реклама впервые появилась 4 сентября, она доступна на всех основных мультимедийных сайтах. Одна из крупнейших австралийских компаний по производству мяса выпустила ролик, в котором изображено застолье с участием Иисуса Христа, бога Ганеши, Зевса, Тора, основателя саентологии Рона Хаббарда и других. По сюжету они пришли в гости к атеистке на свежего ягненка.
В одном из эпизодов, бог Ганеша произносит фразу, которая возмутила индуистов: "Это мясо, которое все мы можем есть".
Консульство Индии в Сиднее обратилось напрямую к компании Meat and Livestock Australia с просьбой отозвать рекламный ролик.
Представитель компании Эндрю Хоуи ранее, еще до официальной жалобы посольства, реагировал на критику, заявляя, что, включив за стол представителей различных конфессий, пытались показать "открытость, насколько это возможно", а в ходе создания ролика проводились "исчерпывающие исследования и консультации".
По его словам, создатели хотели показать, что мясо ягненка является допустимым в любой религии и культуре и, соответственно, является общей ценностью для всех.
"Независимо от ваших предпосылок или убеждений, единственное, с помощью чего мы можем объединиться – это ягненок", - убежден он.