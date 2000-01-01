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instagram 28.09 17:36   MIGnews.com

Девушку-блогера оштрафовали за ложь о раке

Суд в Австралии оштрафовал девушку-блогера, обманувшую интернет-пользователей рассказами о чудесном излечении от рака с помощью альтернативной терапии и здорового питания.

Скандал с симулировавшей рак Гибсон разгорелся два года назад.

Блогер Бель Гибсон 1991 года рождения представлялась в интернете на три года старше и рассказывала о своем успешном лечении рака мозга, попутно зарабатывая как автор рецептов здорового питания.

Судья назвал поступок Гибсон "бессовестным" и оштрафовал 25-летнюю девушку за обман потребителей на 410 тысяч австралийских долларов ($322 тыс.). У девушки "навязчивая одержимость собственной персоной", - заключил судья.

Гибсон в своих многочисленных аккаунтах в соцсетях, книге и приложении для Apple утверждала, что ведет здоровый образ жизни, правильно питается, сидит на детокс-диете и придерживается альтернативной терапии, передает Би Би Си.
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