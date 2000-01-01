28.09 21:05 MIGnews.com

Открытие выставки Кейичи Танаами в Галерее Гари Татинцяна

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В среду, 27 сентября, состоялось открытие выставки японского поп-арт художника Кейичи Танаами в Галерее Гари Татинцяна при поддержке L'Officiel Russia. Специальным гостем стала DJ Nina Kraviz, выступившая cо специальным сетом под анимацонное видео художника.Закрытое превью посетили Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Анита Цой, Екатерина Одинцова, Кирилл Толмацкий, Игорь Чапурин, Полина Аскери, Вика Газинская, Ирина Кулик, Антон Каретников. Среди иностранных гостей - директор галереи Perrotin в Нью-Йорке, Peggy Leboeuf, американский художник Daniel Arsham, владелец галереи Nanzuka (Токио), Shinji Nanzuka.