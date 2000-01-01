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Youtube/ скриншот с видео28.09 22:26   MIGnews.com

Список лучших фильмов 1990-х годов

Кинокритики издания The Guardian назвали лучшие фильмы 1990-х годов. Список кинолент был опубликован в четверг, 28 сентября.

В опросе участвовали пять экспертов, каждый из них назвал одну любимую картину.

Обозреватель Питер Брэдшоу выбрал черную комедию "Криминальное чтиво" 1994 года американского режиссера Квентина Тарантино.

"Криминальное чтиво" — откровение. Наверно так чувствуешь себя, когда в первый раз слышишь Элвиса Пресли", — прокомментировал свой выбор Брэдшоу.

Далее по мнению Эллен И. Джонс лучшим фильмом 1990-х является мелодрама "Ромео + Джульетта" (1996 г.). Главные роли в романтической ленте исполнили Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, режиссером выступил Баз Лурманн.

По мнению Ксана Брукса, наиболее удачным проектом десятилетия стала "Магнолия" 1999 года режиссера Пола Томаса Андерсона. В картине снялись Том Круз, Джулианна Мур и Филип Сеймур Хоффман.

Критик Дэнни Ли отметил "Гуммо" 1997 года, который стал дебютом американского режиссера Хармони Корина. Эксперт назвал ленту "анти-фильмом".

Для Стивена Роуза наиболее ярким фильмом декады стала фэнтези-драма "Быть Джоном Малковичем" (1999). Автором картины выступил Чарли Кауфман.
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