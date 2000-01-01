Список лучших фильмов 1990-х годов

Кинокритики издания The Guardian назвали лучшие фильмы 1990-х годов. Список кинолент был опубликован в четверг, 28 сентября.
В опросе участвовали пять экспертов, каждый из них назвал одну любимую картину.
Обозреватель Питер Брэдшоу выбрал черную комедию "Криминальное чтиво" 1994 года американского режиссера Квентина Тарантино.
"Криминальное чтиво" — откровение. Наверно так чувствуешь себя, когда в первый раз слышишь Элвиса Пресли", — прокомментировал свой выбор Брэдшоу.
Далее по мнению Эллен И. Джонс лучшим фильмом 1990-х является мелодрама "Ромео + Джульетта" (1996 г.). Главные роли в романтической ленте исполнили Леонардо Ди Каприо и Клэр Дэйнс, режиссером выступил Баз Лурманн.
По мнению Ксана Брукса, наиболее удачным проектом десятилетия стала "Магнолия" 1999 года режиссера Пола Томаса Андерсона. В картине снялись Том Круз, Джулианна Мур и Филип Сеймур Хоффман.
Критик Дэнни Ли отметил "Гуммо" 1997 года, который стал дебютом американского режиссера Хармони Корина. Эксперт назвал ленту "анти-фильмом".
Для Стивена Роуза наиболее ярким фильмом декады стала фэнтези-драма "Быть Джоном Малковичем" (1999). Автором картины выступил Чарли Кауфман.