28.09 08:43 MIGnews.com

Умер основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4 — Playboy (@Playboy) 28 сентября 2017 г.

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Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Сообщение о его смерти опубликовано на странице издания в Twitter."Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год", — говорится в тексте.Представитель Playboy Enterprises уточнил, что основатель компании и журнала умер в среду, 27 сентября, от естественных причин в своем доме The Playboy Mansion в окружении близких ему людей."Мой отец жил исключительной и влиятельной жизнью как виртуоз средств массовой информации и культуры и человек, который стоял за некоторыми из самых значительных социальных и культурных движений современности в защите свободы слова, гражданских прав и сексуальной свободы. Он определил образ жизни и характер, который лег в основу бренда Playboy — одного из самых узнаваемых и устойчивых в истории", — заявил в разговоре с People сын Хью Хефнера Купер, креативный директор Playboy Enterprises.Playboy — журнал для мужчин, издающийся в США с 1953 года. В разное время на обложке издания появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. В журнале с момента его основания печатались, помимо откровенных фотографий, а также журналистов, и известные писатели, например, Хантер С. Томпсон, Джон Апдайк, Ян Флеминг, Габриель Гарсиа Маркес, Джек Керуак и Курт Воннегут. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.В январе 2013 года сообщалось, что 88-летний Хефнер женился на модели Кристал Харрис. Тогда ей исполнилось 26 лет. Основатель Playboy собирался жениться на ней еще в июне 2011 года, однако за пять дней до назначенной даты модель сбежала от жениха.В октябре 2015 года мужской журнал объявил об отказе от публикации в своей печатной версии полностью обнаженных моделей. Издание отказалось от подобных снимков, чтобы журнал получил рейтинг PG-13 и его смогли покупать и читать подростки. Последней откровенной фотографией на обложке стал снимок Памелы Андерсон. На первую целомудренную обложку в марте 2016-го поместили одетую модель Сару МакДэниел с аномальной пигментацией радужной оболочки глаз — гетерохромией.